Суд оставил в силе приговор осуждённому за госизмену россиянину

Приговор россиянину Сергею Петушкову, осуждённому по статье о госизмене, признан Первым апелляционным судом законным. Об этом сообщает РИА Новости.

Приговор оставлен без изменения, — рассказали агентству в пресс-службе суда.

Петушкова приговорили к 12 годам колонии строгого режима в марте. Вердикт вынес Мосгорсуд. Кроме того, он назначил россиянину два года ограничения свободы после выхода из колонии.

Петушков был задержан в 2019 году. Материалы его дела засекречены.

Ранее сообщалось, что Ростовский областной суд вынес приговор россиянину Денису Лобову и гражданину Армении Арарату Хачатряну, признав их виновными в госизмене и шпионаже. Они занимались контрабандой деталей ЗРС С-300 на Украину. Лобов получил девять с половиной лет лишения свободы, Хачатрян — 10 лет и пять месяцев. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

В Москве Лефортовский суд продлил срок ареста бывшему военнослужащему ВМФ России Владимиру Дронину. В начале июня его арестовали в Севастополе, а затем доставили в Москву. В СИЗО он пробудет до 2 октября.