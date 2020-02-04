https://static.news.ru/photo/eabbf1a8-473b-11ea-a3d6-fa163e074e61_660.jpg Пол Уилан Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан останется под стражей до 29 марта.

Соответствующее решение принял Апелляционный суд в Москве, признав законным продление срока задержания. Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на своего корреспондента в зале суда.

Жалобу защиты на продление Уилану меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без удовлетворения, — заявил судья.

Таким образом, постановление суда первой инстанции остаётся без изменения. Рассмотрение жалобы прошло на закрытом судебном заседании из-за секретности дела.

Ранее NEWS.ru писал, что состояние здоровья гражданина Соединённых Штатов Америки Пола Уилана ухудшилось. В СИЗО «Лефортово» ему не оказывают необходимую медицинскую помощь, рассказал посол США в России Джон Салливан.