Суд оставил под стражей бывшего замминистра обороны Иванова

Фото: t.me/moscowcourts*

Тимур Иванов

Мосгорсуд оставил под стражей бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова по делу о взятке в особо крупном размере, передает корреспондент ТАСС из зала заседания. Соответствующую апелляционную жалобу суд оставил без удовлетворения.

Суд постановил апелляционную жалобу Иванова оставить без удовлетворения, а решение первой инстанции — без изменения, — огласил решение судья.

СК России информировал о задержании Иванова 23 апреля, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (взятка в особо крупном размере). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что главе государства доложили о задержании замглавы Минобороны. По его словам, министр обороны России Сергей Шойгу был поставлен в известность заранее.

Впоследствии адвокаты бывшего замминистра заявили, что намерены предложить домашний арест в его столичной квартире или загородном доме на Рублевке в качестве альтернативы содержанию в СИЗО «Лефортово». Как сообщил один из его защитников Денис Балуев, тогда предполагалось, что чиновника получится выпустить под залог.