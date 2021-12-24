Суд оштрафовал веб-сервис GitHub на миллион рублей

Таганский районный суд города Москвы оштрафовал зарубежный веб-сервис для разработки IT-проектов GitHub на миллион рублей в связи с отказом сервиса удалить списки «Умного голосования». Об этом сообщила пресс-служба московских судов.
Рассмотрение дела происходило по административной статье (ч. 2 ст. 13.41 КоАП) из-за отказа сервиса удалить запрещённый материал. Штраф для юридических лиц по данной статье
Инициатором удаления «Умного голосования» послужил Роскомнадзор, который составил протокол на GitHub в начале декабря этого года. Ведомство настаивало на удалении списка, так как там посчитали, что данный список — «продолжение деятельности ФБК» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).
В сентябре, незадолго перед выборами в Государственную думу, сайт «Умного голосования» был добавлен в реестр запрещённых в России. Также перед выборами Google Play и AppStore удалили приложения Алексея Навального. Telegram же, в свою очередь, удалил бота «Умного голосования», в то время как видеохостинг YouTube перестал показывать видео со списками рекомендаций.
В РФ это первый штраф для компании GitHub, штаб-квартира которой находится в Сан-Франциско.
Ранее в Министерстве экономического развития предложили создать аналог GitHub, на бюджет которого планировалось выделить 2,1 миллиарда рублей.