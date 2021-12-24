Суд оштрафовал веб-сервис GitHub на миллион рублей

Таганский районный суд города Москвы оштрафовал зарубежный веб-сервис для разработки IT-проектов GitHub на миллион рублей в связи с отказом сервиса удалить списки «Умного голосования». Об этом сообщила пресс-служба московских судов.

Рассмотрение дела происходило по административной статье (ч. 2 ст. 13.41 КоАП) из-за отказа сервиса удалить запрещённый материал. Штраф для юридических лиц по данной статье предусматривает от 800 тысяч до четырех миллионов рублей.

Инициатором удаления «Умного голосования» послужил Роскомнадзор, который составил протокол на GitHub в начале декабря этого года. Ведомство настаивало на удалении списка, так как там посчитали, что данный список — «продолжение деятельности ФБК» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

В сентябре, незадолго перед выборами в Государственную думу, сайт «Умного голосования» был добавлен в реестр запрещённых в России. Также перед выборами Google Play и AppStore удалили приложения Алексея Навального. Telegram же, в свою очередь, удалил бота «Умного голосования», в то время как видеохостинг YouTube перестал показывать видео со списками рекомендаций.

В РФ это первый штраф для компании GitHub, штаб-квартира которой находится в Сан-Франциско.

Ранее в Министерстве экономического развития предложили создать аналог GitHub, на бюджет которого планировалось выделить 2,1 миллиарда рублей.