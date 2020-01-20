https://static.news.ru/photo/fbf23b36-3b78-11ea-90db-fa163e074e61_660.jpg Фото: GitHub/facebook.com

В Министерстве экономического развития предложили создать российский аналог GitHub — крупнейшей в мире платформы для программного обеспечения. На его создание из бюджета намерены выделить 2,1 млрд рублей.

Необходимость создания аналога GitHub объясняется риском отключения России от зарубежных хранилищ кода из-за репутационных и санкционных рисков, — сообщает «Коммерсант».

Аналог GitHub может появиться уже к 2021 году, в него планируется копировать наиболее востребованные программы из зарубежных открытых источников. Многие эксперты, опрошенные изданием, восприняли эту идею скептически и полагают, что сервис вряд ли обретёт популярность. Пользу, по их мнению, российская платформа могла бы принести только в случае обязательной публикации под открытой лицензией результатов разработки софта за бюджетные деньги.

Как писал NEWS.ru, в 2018 году корпорация Microsoft подписала соглашение на покупку веб-сервиса для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub за $7,5 млрд. GitHub сохранит свой первоначальный статус разработчика и будет действовать независимо, чтобы предоставить открытую платформу для разработчиков любой индустрии. Сотрудники смогут продолжать использовать языки программирования по своему выбору, любые необходимые им инструменты, а также применять собственный код в любой операционной системе, любом облаке и устройстве.