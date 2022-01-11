Суд оштрафовал студента за фото нациста на сайте «Бессмертный полк»

Суд в Волгограде назначил студенту Денису Воронцову, который опубликовал фотографию нациста на сайте «Бессмертного полка», штраф в размере 300 тыс. рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Волгоградской области.

Приговором Волгоградского областного суда Денис Воронцов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 354.1 УК РФ и ч. 2 ст. 294 УК России. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей, — сказано в сообщении.

Поводом к данному приговору послужил факт попытки, предпринятой весной 2020 года Воронцовым разместить на портале «Бессмертный полк» фотографии начальника IV управления государственной тайной полиции (гестапо) РСХА СС Генриха Мюллера. Студент при этом указал, что на снимке якобы запечатлён участник Великой Отечественной войны Геннадий Михайловский.

Ранее за подобное правонарушение был оштрафован житель Томска Сергей Сахаров. Его осудили на два года условно за попытку разместить фотографии министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса на этом же сайте. Также молодой человек должен будет выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Помимо него подозреваемым по делу о реабилитации нацизма проходили житель Оренбургской области Андрей Акимов и двое граждан Украины. По данным следствия, в мае 2021 года они опубликовали на сайте «Бессмертного полка» заявки с фотографиями главы Третьего рейха Адольфа Гитлера, министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса, а также изменника Родины генерала Андрея Власова.