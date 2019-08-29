https://static.news.ru/photo/3c1deb88-ca27-11e9-b94c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Центральный районный суд Новосибирска отказался снять мэра города Анатолия Локтя с выборов. Иск был подан от одного из кандидатов от партии «Справедливая Россия», бывшего вице-губернатора Новосибирской области Виктора Козодоя.

Суд принял решение исковые требования Козодоя Виктора оставить без удовлетворения, — цитирует ТАСС решение судьи.

Бывший вице-губернатор недоволен тем, что действующий мэр использует в ходе избирательной кампании своё служебное положение и административный ресурс. По словам Козодоя, это нарушает равенство возможностей кандидатов, в том числе его самого. По мнению истца, явным нарушением является публикация фото мэра и его слогана в издании «Красный проспект». Газета якобы по заказу мэрии за бюджетные средства представляет информацию о деятельности муниципалитета. Прокурор счёл иск необоснованным. Козодой намерен обратиться в вышестоящую инстанцию.

Ранее, как писал News.ru, мэр Новосибирска Анатолий Локоть утвердил решение об установке памятника Иосифу Сталину. Монумент будет располагаться на территории обкома КПРФ в Октябрьском районе города. Согласно проекту, его высота составит 3 м. У памятника будет возведена кирпичная стена с колоннами, оборудованы прожекторное освещение и круглосуточное видеонаблюдение.