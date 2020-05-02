Суд не стал арестовывать мужчину, который напал на полицейского

https://static.news.ru/photo/3a292f60-8c9e-11ea-a1d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Московский городской суд/facebook.com

Перовский суд Москвы принял решение не арестовывать мужчину, напавшего на полицейского.

Суд отклонил ходатайство следствия об избрании Матмусаеву М.М. меры пресечения в виде заключения под стражу. Иная мера пресечения также не была избрана судом, — цитирует заключение суда РИА Новости.

Полицейский остановил мужчину около жилого дома по улице Вешняковская. Прохожий начал вести себя агрессивно и стал размахивать руками. Спустя несколько минут он напал на сотрудника правоохранительных органов. На данный момент против мужчины возбудили уголовное дело.

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