https://static.news.ru/photo/ad2fd47c-620b-11ea-b247-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейского заподозрили в нападении на учительницу в сельском кафе в Забайкалье. По версии прокуратуры, мужчина лопал воздушные шарики и агрессивно отреагировал на замечание педагога, которая попросила оставить украшения в покое.

Инцидент случился 5 октября, когда педагоги села Дульдурга отмечали в кафе День учителя, а полицейские — День работников уголовного розыска. Подозреваемый оказался оперуполномоченным из Республики Бурятии, который приехал в соседний регион в гости к другу — тоже силовику.

Одна из учительниц сделала ему замечание, он оставил шарики в покое, но когда женщина пошла на танцпол, ударил её в лицо, взял за волосы и поволок к выходу из кафе, — сообщает издание «Чита.ру» со ссылкой на прокурора Дульдургинского района Алексея Иванова.

По информации прокурора, присутствовавшие в кафе полицейские никак не помешали дебоширу, и только другие учителя смогли отбить коллегу у нападавшего. Женщина не написала заявление сразу, ожидая извинений, но позже потребовала возбудить дело по статье о побоях.

Прокуратура взяла расследование под контроль. В ведомстве отметили, что родственники полицейского, руководство школы и местные чиновники давят на пострадавшую женщину, а сотрудники дульдургинской полиции дают ложные показания.

Подозреваемый в насилии оперуполномоченный, по информации прокурора, продолжает работать в полиции и говорит, что женщина первой напала на него.

Как писал NEWS.ru, в феврале два школьника в селе Доно Забайкалья покончили с собой с интервалом в несколько дней.