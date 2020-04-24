Суд арестовал экс-депутата Госдумы Дениса Волчека

https://static.news.ru/photo/102a6fcc-8635-11ea-86a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца экс-парламентария Дениса Волчека. Бывшего депутата Госдумы обвиняют в покушении на мошенничество в крупном размере.

Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Волчека Дениса Геннадьевича на срок до 22 июня 2020 года, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы инстанции.

На этот же срок заключили под стражу партнёра Волчека по бизнесу — Зураба Плиева. Последний 24 апреля 2020 года дал признательные показания по уголовному делу. Суд не разглашает деталей расследования.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Мосгорсуд после ходатайства следственных органов продлил содержание под стражей бывшего сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова. Его обвиняют в участии в преступном сообществе отца — Рауля Арашукова — и в убийствах.