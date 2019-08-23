https://static.news.ru/photo/9ff00400-c58d-11e9-a0cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В студии Артемия Лебедева по заказу аэропорта Шереметьево разработали дизайн табло, информирующих пассажиров о сервисах самообслуживания.

Новые мониторы расположены в поездах межтерминального перехода и в терминале В. На главном табло в терминале есть информация о стойках, где можно зарегистрироваться на рейс, распечатать посадочный талон и самостоятельно сдать багаж.

Сообщения дублируются на английском и китайском языках. Пройти в зону досмотра пассажирам помогают навигационные указатели. На турникетах перед зоной появились мониторы, на которых предоставлена информация о правилах использования посадочного талона. После прохождения досмотра пассажиры имеют возможность узнать текущий статус трёх ближайших рейсов.

Ранее News.ru писал, что дизайнер Артемий Лебедев показал несколько вариантов логотипа для социальной сети «ВКонтакте», которые его студия нарисовала ещё восемь лет назад. При этом художник признался, что ему до сих пор стыдно за эту работу.