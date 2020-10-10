Студентов МЭИ начнут отчислять из-за несоблюдения мер по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/9559d02e-0af2-11eb-a8d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Студентов и преподавателей Национального исследовательского университета «МЭИ» начнут наказывать за несоблюдение социальной дистанции и масочного режима. Меры будут приняты в случае неоднократных нарушений.

По словам руководителя пресс-службы НИУ «МЭИ» Дмитрия Курочкина, патрулирование будут осуществлять сотрудники Центра комплексного обеспечения порядка и комендантские службы.

Первичным образом выносят предупреждение, а потом по нарастающей. Для студентов: предупреждение, выговор, строгий выговор, отчисление, для преподавателей примерно то же самое, — заявил он.

Курочкин также опроверг появившиеся в соцсетях сообщения о том, что студентов вуза заставляют прививаться от гриппа. Он подчеркнул, что никакого обязательного порядка для студентов быть не может.

Насколько я знаю, в законодательных актах РФ предусмотрена возможность массового прививания обучающихся, но это должна быть эпидемия. У нас такого статуса нет, — пояснил он.

Самым одиозным документом, публикуемых в соцсетях, по словам руководителя пресс-службы, является тот, где Минобороны якобы заставляет руководство НИУ «МЭИ» вакцинировать студентов. Он подчеркнул, что учащихся просят предоставить справки о получении прививки или об отказе от неё, чтобы составить статистику, которую требует Минобрнауки, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что студентам МГЮА им. Кутафина предложили сделать прививку от COVID-19 за 8700 рублей.