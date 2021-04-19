Студентам ВШЭ разрешили вернуться на удалёнку

https://static.news.ru/photo/8acb19ca-a123-11eb-84c7-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Руководство Высшей школы экономики разрешило студентам вуза вернуться на дистанционное обучение. По информации управления социальной сферы ВШЭ, на 19 апреля 84 учащихся, 26 сотрудников и шесть лицеистов в московском кампусе заражены новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Свыше 400 человек контактировали с заболевшими. Их перевели на 14 дней на удалёнку, говорится на официальном сайте ВШЭ. В вузе до сих пор действует масочный режим. Студенты и преподаватели должны носить средства индивидуальной защиты в стенах ВШЭ. СИЗы при этом должны полностью закрывать органы дыхания.

Информируем также о том, что студенты [ВШЭ] по желанию имеют возможность вернуться на дистанционное обучение. Для этого нужно связаться с учебным офисом, — отметили в ВШЭ.

Студенты ВШЭ по решению вуза вернулись на очную форму обучения 29 марта. Минобрнауки РФ разрешило это сделать ещё 7 февраля.

Накануне специалисты сервиса по поиску работы SuperJob провели исследование, в результате которого выяснили, как граждане РФ относятся к перспективе введения в стране бессрочного масочного режима. Большинство респондентов оказались против. Эксперты сервиса выяснили, каков процент россиян одобряют идею о бессрочном масочном режиме. Такие граждане оказались в меньшинстве. 64% опрошенных выступили против указанной гипотетической инициативы.

Ранее сообщалось, что для сдерживания пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) необходимо соблюдать три правила — поддерживать высокий уровень тестирования граждан на COVID-19 для выявления заражённых и их изоляции, не нарушать масочный режим и не пренебрегать ограничениями на фоне пандемии, рассказал эпидемиолог и член-корреспондент Российской академии наук Михаил Михайлов. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о лучших, по его мнению, способах противостоять COVID-19.