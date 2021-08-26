Гастарбайтеры испортили капремонт в подъезде из-за долгов по зарплате

Выходцы из Центральной Азии в Москве испортили капитальный ремонт в доме на Шоссейной улице. Таким образом они отомстили начальству, которое не собиралось выплачивать долг по зарплате. Об этом пишет «360».

Рабочих никто на деньги не кидал. Были претензии по качеству работ от меня как от начальника и от жителей по ходу работы. Работникам были показаны два других подъезда, в которых работают такие же ребята, — отметил начальник участка Карен Оганесян.

Тогда их попросили сделать работу так, как в других подъездах или хотя бы приблизительно, как в них. Однако они промолчали и вечером устроили погром в подъезде, который ремонтировали, и просто сбежали. Теперь же на иностранцев написаны заявления в полицию и они объявлены в розыск, так как их действия можно расценивать как вандализм, сообщил Оганесян.

Ранее президент России Владимир Путин остался недоволен планами Минпросвещения по проведению капремонта школ. По словам главы государства, в следующем году планируется отремонтировать порядка 700 школ, а всего в обновлении нуждаются 7353 здания. Таким образом, капремонт будет длиться больше 10 лет.