Путин потребовал пересмотреть планы по капремонту школ

Президент России Владимир Путин остался недоволен планами Минпросвещения по проведению капремонтов школ. Он попросил пересмотреть их, пишет РИА Новости.

По словам главы государства, в следующем году планируется отремонтировать порядка 700 школ, а всего в обновлении нуждаются 7353 здания. Таким образом, как сказал Путин, капремонт будет длиться больше 10 лет.

Он подчеркнул, что для того чтобы выполнить программу по ремонту школ в намеченный срок — до 2026 года, нужно не по 700 зданий в год ремонтировать, а по 1400–1500. На это министр просвещения Сергей Кравцов ответил, что президенту был предоставлен план только на 2022 год, а потом планируется наращивать объёмы.

Если вот таким темпом пойдёт работа, то объёмы финансирования будут увеличиваться. А они должны идти ровным темпом. Поэтому 700 на следующий год недостаточно, — заявил Путин.

Он отдал распоряжение помочь регионам подготовить все необходимые для обновления школ документы и пересмотреть планы по капремонтам. Глава государства также отметил, что в России хоть и малый процент школ находятся в аварийном состоянии — меньше одного процента — однако и это уже недопустимо.

Ранее президент России Владимир Путин призвал начать единовременные 10-тысячные выплаты на школьников досрочно — с 2 августа.