Стрелявший по силовикам в Мытищах остался в горящем доме

https://static.news.ru/photo/05fa4074-9181-11eb-8f16-96000091f725_660.jpg Фото: youtube.com

Стрелявший по силовикам Владимир Барданов мог погибнуть в горящем доме. Здание загорелось после обстрела из гранатомёта.

Ранее сообщалось, что 61-летний пенсионер открыл огонь по полицейским, которые прибыли в посёлок Вешки задержать его. Мужчина отстреливался несколько часов. При этом он использовал автоматическое оружие и взрывные устройства. Силовики применили гранатомёт. О возможной гибели мужчины сообщил информированный источник, пишет «Интерфакс».

В настоящее время мужчина перестал отстреливаться и не подаёт признаков жизни, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что огонь охватил практически всю площадь частного дома. Пожарные приступили к тушению.

Ранее сообщалось, что мужчина, открывший стрельбу в подмосковных Мытищах, устроил на своём участке личный зоопарк с дикими животными. У него были медведь, рысь, тигры, пумы и крокодилы. Барданов раньше держал частное охранное предприятие, которое следило за порядком в зоопарке.

Известно, что на стрелка зарегистрировано шесть единиц оружия — пять нарезных и одно травматическое. У него есть несколько судимостей: первое дело в отношении него было возбуждено в 1976 году из-за кражи часов, в 2001 году он был объявлен в федеральный розыск в рамках расследования дела о мошенничестве, писал NEWS.ru.