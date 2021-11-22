ВШЭ раскритиковала Стратегию социально-экономического развития России

Стратегия социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года — пока что вовсе не стратегия, а некая линия развития, сообщил директор центра окружающей среды ВШЭ Георгий Сафонов изданию Lenta.ru. Так он прокомментировал план, утверждённый правительством России, выполнение которого должно обеспечить стране стабильность и защитить от последствий изменений климата.

Сафонов заявил, что ставка на рост поглощающей способности лесов завышена: в России острая проблема лесных пожаров, к тому же опыт Канады показывает, что даже без них сократить выбросы за счёт лесов не удастся. Кроме того, по мнению эксперта, неудовлетворительны российские показания в сфере рационального использования энергии.

У нас программа энергоэффективности, можно сказать, провалилась, и закон, и указ президента о 40% повышения энергоэффективности к 2020 году по сравнению с 2007-м, и федеральная, и региональные программы — это всё провалилось. Мы в лучшем случае достигли не 40%, а 12%, — рассказал Сафонов.

Директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин считает, что стратегию нужно будет пересмотреть через пять-десять лет. В свою очередь, глава «Центра энергоэффективности — XXI век» Игорь Башмаков назвал итоговую версию документа более уместной, чем ранние редакции.

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что мировому сообществу не обойтись без России и её технологий в борьбе с климатическими изменениями. А глобальное потепление, по его словам, может оказаться полезным для сельского хозяйства России.