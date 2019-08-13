https://static.news.ru/photo/6d1d692c-bde6-11e9-bb27-fa163e074e61_660.jpg Михаил Светов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Роскомнадзор внёс Instagram-аккаунт одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова реестр страниц, содержащих запрещенную информацию. Соответствующее решение принято 12 июля, однако посты на данной странице не появлялись с конца 2016 года.

Как сообщает телеканал РЕН , Роскомнадзор требует, чтобы Instagram удалил страницу Светова, которая в настоящее время не заблокирована, а не только отдельные посты, в которых якобы есть признаки детской порнографии.

Михаила Светова может постигнуть наказание за публикацию провокационных постов о несовершеннолетних девочках. Пока не в уголовной плоскости. На странную любовь 34-летнего мужчины к школьницам, о которой ранее неоднократно сообщали СМИ, обратили внимание представители Роскомнадзора, — говорится в публикации.

Как писал News.ru, ранее суд в Ульяновской области приговорил местного жителя к полутора годам условного лишения свободы за многочисленные попытки поджечь местный офис Роскомнадзора. Его признали виновным в покушении на уничтожение чужого имущества.