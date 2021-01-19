Сторонникам Навального не разрешат устраивать акции из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/3263b3d2-5a3d-11eb-b17a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сторонники арестованного оппозиционного политика Алексея Навального не смогут получить разрешение на проведение массовой акции на территории Москвы ввиду запрета на публичные мероприятия в столице на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 19 января журналистам сообщил источник, близкий к администрации города.

Ранее уведомление в мэрию о проведении 31-го числа акции в поддержку оппозиционера подали члены Либертарианской партии. Сторонники Навального также занимаются подготовкой и других массовых мероприятий.

В Москве в соответствии с указом мэра от 10 ноября 2020 года действует ограничение на проведение публичных мероприятий до окончания пандемии. Для отмены запрета необходим отдельный распорядительный документ, — сказал по этому поводу близкий к администрации источник. Его слова приводит «Интерфакс».

18 января Алексей Навальный был арестован на 30 суток. Такое решение принято на заседании суда в отделении полиции в Химках. Задержали Навального 17 января на паспортном контроле в столичном аэропорту Шереметьево. Блогер прилетел из Берлина после лечения. Адвоката и жену к нему не пустили. Как пояснили во ФСИН, Навальный был задержан из-за отказа исполнять требования суда и уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции, в связи с чем пригрозили заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Как ранее передавал NEWS.ru, Навальный, которого 17 января задержали в московском аэропорту Шереметьево, будет находиться в трёхместной камере в одиночестве, так как по прибытии из-за границы он должен пройти двухнедельный карантин в связи с пандемией коронавируса.