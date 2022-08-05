Стоматолог рассказал о связи пирсинга с риском развития рака Стоматолог Костинг: пирсинг может стать причиной развития рака

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Из-за пирсинга у людей образуются травмы слизистой губ, щек и языка, а также трещины в эмали зубов, заявил стоматолог-ортопед Кирилл Костин в беседе с Lenta.ru. По его словам, травмирование одного и того же участка полости рта может стать причиной появления незаживающих ран и как следствие — развития рака.

Сколы, трещины эмали, борозды на язычной стороне зубов приводят к гиперчувствительности зубов, а также к развитию кариеса, — уточнил Костин.

Стоматолог добавил, что у людей с пирсингом развивается рецессия десны и хроническая травма слизистой губ и щек. Он также напомнил, что полость рта является одним из самых грязных мест организма с точки зрения количества бактерий. Костин предупредил, что любая рана во рту может привести к распространению инфекции и крайне печальным для человека последствиям.

Нужно себе четко представлять, что помимо новых ощущений себя крутым и суперсексуальным есть и обратная сторона красивых картинок с пирсингом. Завоевать внимание окружающих можно разными путями, куда менее опасными для здоровья, — резюмировал медик.

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