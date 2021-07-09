Девочка-подросток умерла после «домашнего» пирсинга

15-летняя девочка Изабела Эдуарда де Соуза умерла в Бразилии от смертельной инфекции после прокола брови в домашних условиях. Неудачная процедура привела к огромному отёку лица и четырём остановкам сердца. Как пишет Daily Star, подростку помогал друг.

Причиной того, что ребёнок решил сделать пирсинг в кустарных условиях стал отказ мамы одобрить процедуру в салоне. Через три дня после самостоятельного прокола у Изабелы появились первые симптомы недомогания. Область вокруг глаза опухла и покраснела.

Ей вызвали скорую и доставили в больницу. В клинике провели процедуры по обеззараживанию и отправили подростка домой.

После того как девочке стало хуже, её снова госпитализировали. Она пробыла в больнице неделю, и в итоге её состояние резко ухудшилось. После её смерти врачи сообщили, что если бы она выжила, то потеряла бы зрение.

Во французской коммуне Витроль 13-летнюю школьницу нашли мёртвой в ванне. Подросток умер от удара током. Телефон девочки был на зарядке, когда произошла трагедия. По всей видимости, она уронила его в воду.