Стоматолог рассказал о лечении зубов во время беременности Стоматолог Дахкильгов посоветовал лечить зубы на раннем этапе планирования беременности

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Женщинам рекомендуется вылечить все зубы на раннем этапе планирования беременности, рассказал врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Магомед Дахкильгов. В разговоре с aif.ru он уточнил, что следует записаться к хорошему специалисту и пройти компьютерную томографию всей полости рта, чтобы выявить скрытые проблемы.

Довольно часто только с помощью КТ можно выявить, например, хронические воспалительные процессы в полости рта. Они протекают бессимптомно до тех пор, пока стадия воспаления не станет запущенной. Например, очень часто именно при профилактических осмотрах с КТ-диагностикой обнаруживаются кисты, в том числе очень крупные, — пояснил врач.

По словам стоматолога, при наличии кисты пациентке будет необходимо пройти лечение, которое не рекомендуется при беременности. Еще одним аргументом за то, чтобы посетить стоматолога на первых этапах планирования ребенка, являются хронические воспалительные процессы. Дахкильгов уточнил, что это очаги постоянных инфекций, которые могут передаваться плоду. Он напомнил, что у эмбриона и матери общий кровоток. В связи с этим стрептококки и стафилококки могут попасть в организм ребенка.

Стоматолог уточнил, что в первый триместр беременности не стоит проводить никакие стоматологические лечения. Это связано с негативным влиянием анестетиков на течение беременности. Со второго триместра можно обратиться к врачу. При острых зубных болях или травмах Дахкильгов советует не ждать, а сразу же обращаться к специалисту: он подберет щадящие препараты.

Стоматолог подчеркнул, что беременность может пагубно влиять на состояние зубов женщины. Это связано с тем, что плоду нужно много кальция для формирования костной системы. Специалист рекомендует будущим матерям соблюдать правильный режим питания, принимать специальные витаминно-минеральные комплексы, отслеживать свое состояние у гинеколога. Отказываться от посещения стоматолога во время беременности не стоит — его нужно посещать постоянно, чтобы он следил за состоянием зубов, заключил Дахкильгов.

Педиатр Анна Левадная заявила, что первого ребенка следует рожать в возрасте до 30 лет. По ее словам, в этот период фертильность максимально высока. Врач добавила, что с каждым месяцем после 30 лет снижаются шансы забеременеть.