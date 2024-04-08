Стоматолог раскрыла, когда нужно менять пломбы Врач Кадиева: пломбу необходимо менять при возникновении ее усадки

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Менять пломбу следует, когда возникает ее усадка или стираемость, предупредила врач-стоматолог Ният Кадиева. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что эти процессы влияют на высоту прикуса и приводят к деформациям в зубах и челюсти, а также нарушают работу жевательных мышц.

Мы рекомендуем менять пломбу, когда возникает ее усадка или стираемость — это сильно влияет на высоту прикуса, может приводить к деформациям в зубочелюстной системе, нарушению работы жевательных мышц, — пояснила врач.

Также причиной для замены пломбы может стать появление вторичного кариеса. Стоматолог уточнила, что со временем под пломбу могут начать проникать бактерии, из-за чего зуб разрушается. Еще одним показанием является эстетический фактор. Если пломба начинает менять цвет, то можно обратиться к врачу и заменить ее.

Срок службы пломбы составляет от 5 до 10 лет. Он зависит от большого количества факторов, в том числе от качества материала и навыков стоматолога. Важно обеспечить правильный домашний уход за полостью рта и посещать врачей. По словам Кадиевой, своевременная профессиональная гигиена позволит вовремя избавиться от бактерий и продлит срок службы пломбы.

Стоматолог Татьяна Сумцова ранее рассказала, что удалять зубы мудрости не нужно, если они растут правильно и не вызывают дискомфорта. По ее словам, показаниями к операции являются воспаление тканей, нехватка места в челюсти и рост зуба под неправильным углом.