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Савёловский районный суд принял к производству иск жительницы Москвы Алёны Поповой к столичной мэрии о признании незаконным использования технологии распознавания лиц в камерах видеонаблюдения.

Беседа с истцом и ответчиком запланирована на 21 октября, рассказали ТАСС в пресс-службе суда.

Там также отметили, что иск подавался адвокатом Поповой дважды. Первый раз юрист направил его в суд ещё в августе, но тогда заявление не было принято.

Как ранее писал News.ru, претензии москвички к мэрии прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что технология видеоидентификации хорошо зарекомендовала себя при поимке правонарушителей и предотвращении терактов.