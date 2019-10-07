https://static.news.ru/photo/dc27e130-e8fc-11e9-9284-fa163e074e61_660.jpg Дмитирй Песков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Технология распознавания лиц через камеры видеонаблюдения хорошо зарекомендовала себя во всём мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обращение москвички в суд с требованием запретить систему.

Это система, которая себя зарекомендовала в плане обеспечения безопасности, в плане поимки преступников, предотвращения террористических актов, — цитирует его РИА Новости .

Песков отметил, что обращаться в суд — это законное право каждого гражданина, и подчеркнул, что эта проблема больше касается «служб безопасности».

Москвичка Алёна Попова подала в суд на столичную мэрию, усомнившись в законности применения в городской системе видеонаблюдения технологии распознавания лиц. Иск подан в Савёловский суд. Основанием для него послужил штраф, который был назначен Поповой за одиночный пикет у здания Госдумы весной 2018 года.

Как писал News.ru, в суд россиянка решила обратиться из соображений безопасности. Попова подчеркнула, что использование подобных технологий неоправданно: личные данные жителей Москвы могут попасть в руки злоумышленников. По её словам, этот факт идёт вразрез с положениями Конституции и законом о защите персональных данных.