https://static.news.ru/photo/dc27e130-e8fc-11e9-9284-fa163e074e61_660.jpgДмитирй ПесковФото: Сергей Булкин/News.ru
Технология распознавания лиц через камеры видеонаблюдения хорошо зарекомендовала себя во всём мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обращение москвички в суд с требованием запретить систему.
Это система, которая себя зарекомендовала в плане обеспечения безопасности, в плане поимки преступников, предотвращения террористических актов, — цитирует его РИА Новости.
Песков отметил, что обращаться в суд — это законное право каждого гражданина, и подчеркнул, что эта проблема больше касается «служб безопасности».
Москвичка Алёна Попова подала в суд на столичную мэрию, усомнившись в законности применения в городской системе видеонаблюдения технологии распознавания лиц. Иск подан в Савёловский суд. Основанием для него послужил штраф, который был назначен Поповой за одиночный пикет у здания Госдумы весной 2018 года.
Как писал News.ru, в суд россиянка решила обратиться из соображений безопасности. Попова подчеркнула, что использование подобных технологий неоправданно: личные данные жителей Москвы могут попасть в руки злоумышленников. По её словам, этот факт идёт вразрез с положениями Конституции и законом о защите персональных данных.