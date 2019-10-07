https://static.news.ru/photo/09194c76-e8f6-11e9-9bf4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Жительница Москвы Алёна Попова, подавшая иск из-за системы распознавания лиц, рассказала, почему решила обратиться в суд. По её словам, это было сделано из соображений безопасности. Попова подчеркнула, что использование подобных технологий неоправданно: личные данные жителей Москвы могут попасть в руки злоумышленников.

Мы не в курсе, у кого есть доступ к этим базам. Точно понятно, что утечки существуют, их много. Наша персональная информация может быть доступна третьим лицам, — заявила она в беседе с РБК .

Она добавила, что использование камер с системой распознавания лиц никак не регулируется на законодательном уровне. Кроме того, этот факт идёт вразрез с положениями Конституции и законом о защите персональных данных.

У нас есть Конституция, которая запрещает вмешательство в личную жизнь, если только по этому поводу нет решения суда и человек не находится в базе преступников или подозреваемых. Мы не даем разрешения на то, чтобы нас распознавали на городских камерах. Мы в большинстве своем не состоим в базах преступников и подозреваемых, — резюмировала она.

Ранее, как писал News.ru, москвичка подала в суд на столичную мэрию, усомнившись в законности применения в городской системе видеонаблюдения технологии распознавания лиц. Иск подан в Савёловский суд. Основанием для него послужил штраф, который был назначен Поповой за одиночный пикет у здания Госдумы весной 2018 года.



