Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 07:00

Стиральная машина прыгает и гремит: простой домашний способ усмирить технику без вызова мастера и лишних трат

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Если во время отжима стиральная машина начинает подпрыгивать и шуметь, это пугает и раздражает. Но не спешите паниковать и вызывать мастера. Часто проблему можно решить самостоятельно, без дорогого ремонта и сложных деталей.

Как показывает практика, в большинстве случаев дело не в серьезной поломке, а в мелочах. Сначала обязательно отключите машину от сети, перекройте воду и слейте остатки через сливной шланг. Это простое правило безопасности. Затем аккуратно уложите технику на бок и осмотрите амортизаторы. Если нет трещин, ржавчины и деформаций, достаточно обработать их специальной смазкой.

Она снижает вибрацию и возвращает плавную работу. После этого установите машину на место, проверьте, чтобы она стояла ровно и не качалась. На скользком полу выручат резиновые коврики. И не забывайте про правильную загрузку: белье должно лежать равномерно, без комков. Эти простые шаги помогают убрать танцы машины и продлить срок ее службы.

Ранее сообщалось, что зимой проще всего устроить цветущий уголок прямо на окне. Способ удивляет тем, что требует минимум усилий: посеяли в декабре — а к весне уже наслаждаетесь живыми бутонами. К тому же растения, выросшие у вас дома, всегда крепче и быстрее приживаются.

Проверено редакцией
техника
советы
домохозяйства
стиральные машины
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, грозит ли обилие снега садовым культурам
Кучеров стал героем игры «Тампы» против «Баффало»
Женщину публично высекли 140 раз за внебрачный секс и употребление алкоголя
Пять пассажирских поездов задержались из-за инцидента в Мордовии
Российские военные уничтожили обстреливавшую Белгород установку HIMARS
Саботаж переговоров и ВСУ у границы с Россией: новости СВО к утру 4 февраля
Названы стройматериалы, которые часто подделывают
Группа из 10 россиян незаконно обналичила свыше 3 млрд рублей
Психолог ответил, как адаптироваться в новом рабочем коллективе
Названо число сбитых за ночь украинских БПЛА
Стали известны новые требования Ирана по переговорам с США
Крупный российский банк прекратит валютные операции в феврале
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 4 февраля: инфографика
В Госдуме дали инструкцию на случай, если человек назвал код мошеннику
Дачникам рассказали, стоит ли заниматься деревьями на участке в феврале
США направили в Нигерию группу военных
Известная российская спортсменка прошла через дисквалификацию
Стали известны подробности покупки Долиной зарубежной квартиры
В ЦБ раскрыли, что нужно для снижения инфляции до 4%
Таможенники предупредили о проблемах на российско-эстонской границе
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.