Стилист рассказала, что говорит о человеке цвет его одежды Стилист Грант: эмоциональное состояние людей может передавать цвет их одежды

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Цвет одежды может многое говорить о людях и передавать их эмоциональное состояние, рассказала в беседе с «Газета.ru» стилист Ли Грант. Так, красный цвет носят те, кто хочет привлечь внимание, а синий цвет носят, чтобы показать стабильность и постоянство, уточнила эксперт. По ее словам, фиолетовые вещи предпочитают творческие и чувствительные личности, зеленые — жизнелюбивые люди, которые ценят красоту природы. Люди, которые носят одежду серого цвета, не стремятся выделиться, а черную одежду предпочитают амбициозные и целеустремленные люди, добавила специалист.

Цвет предметов гардероба нередко передает наше эмоциональное состояние. Одежду красного цвета носят люди, которые любят быть в центре внимания и производить впечатление. Если человек выбирает оттенки синего, он хочет показать свою стабильность и постоянство в разных сферах жизни, — заверила стилист.

Стиль в одежде также может рассказать о личных качествах человека, считает Ли. Строгие костюмы, по ее словам, носят властные личности, а одежду расслабленного стиля с оверсайз-кроем — самодостаточные люди, которые на первое место ставят комфорт. Те, кто предпочитают спортивный стиль, отличаются смелостью и активностью, а длинные платья и элегантные плащи носят люди, отличающиеся мягкостью и воодушевленностью.

Фактура ткани также может раскрыть личность человека. Кожаные вещи носят люди с высокой самооценкой, а шерстяные пальто и свитеры любят спокойные и нежные натуры, — добавила эксперт.

Ранее стилист рассказала, что осеннюю верхнюю одежду стоит покупать на пару размеров больше. По словам специалиста, в моде будут длинные пальто и плащи трапециевидного фасона, которые визуально удлиняют фигуру. Также осенью стоит выбирать одежду классических пастельных оттенков, благородных цветов типа хаки, бежевого или кофейного и даже яркие вещи оранжевого и красного цвета.