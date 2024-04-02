Стилист перечислила цвета, в которые не следует краситься после 50 лет Стилист Скороходова: лучше не красить волосы в иссиня-черный оттенок

Женщинам старше 50 лет не стоит краситься в ярко-рыжий, неестественные цвета, желтый блонд и иссиня-черный оттенок, рассказала «Москве 24» стилист Анна Скороходова. Такие цвета могут старить, выглядеть странно и подчеркивать морщинки и покраснения.

Если от природы дама не жгучая брюнетка с фарфоровой кожей, лучше не красить волосы в иссиня-черный цвет. Он имеет свойство старить и добавлять 5–10 лет. Кроме того, черный подчеркивает все морщинки, неровности, дефекты кожи, из-за чего цвет лица может смотреться более тусклым, — предупредила эксперт.

Желтый блонд, по словам Скороходовой, неактуален, смотрится дешево и способен упростить даже самую прекрасную внешность. Кроме того, она не рекомендует красить волосы в ярко-рыжий цвет, поскольку он будет подчеркивать покраснения и красную сеточку на лице и портить образ.

Неестественных цветов, например, синего, фиолетового, зеленого и розового также лучше избегать, потому что они будут выглядеть нелепо на даме старше 50 лет. Такие оттенки стилист рекомендует использовать в качестве добавочных, если хочется экспериментов, например, в накладных прядях или мелировании.

Ранее Скороходова рассказала женщинам после 50 о секретах макияжа. По ее словам, чтобы не выглядеть вульгарно, им лучше отказаться от черной подводки и матовых ярких теней. Также стилист порекомендовала дамам не наносить обильно пудру и тональные средства, которые только подчеркнут недостатки кожи.