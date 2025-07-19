Стейк из свинины на сковороде: готовь горячим, ешь сразу

Стейки из говядины популярны, но я готовлю чаще из свинины — они сочнее и вкуснее. Попробуйте и сами убедитесь: главное — готовить правильно и подавать сразу, горячими. Разогретое мясо теряет сочность и аромат, а свежеприготовленный свиной стейк — это золотистая корочка, мягкая текстура и легкий сладковатый запах, который невозможно забыть. И все это — максимум за полчаса.

Ингредиенты (на 2 порции)

Свинина (шея, вырезка или карбонат) — 500 г

Чеснок — 1 зубчик

Черный перец — 1 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Масло растительное — 30 мл

Как приготовить свиной стейк на сковороде

Выбираем мясо

Для сочного результата выбирайте свежую, розоватую свинину без серых или желтых пятен и с легким мраморным рисунком. Шея или вырезка подойдут лучше всего.

Подготовка

Свинину промойте, обсушите бумажным полотенцем, удалите пленки и жир. Нарежьте на куски толщиной 1,5–2 см.

Маринад

Чеснок мелко нарежьте. Посыпьте им мясо, добавьте соль, черный перец и немного масла. Хорошо вотрите приправы руками и оставьте мариноваться хотя бы на 5 минут.

Жарка

Разогрейте сковороду на сильном огне и налейте немного масла. Выложите стейки и обжаривайте без крышки по 3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Затем накройте крышкой, убавьте огонь и готовьте еще 5 минут. После этого снова обжарьте по 2 минуты с каждой стороны без крышки.

Проверка готовности

Сок мяса должен быть прозрачным, а само мясо — бело-серым внутри. Не режьте сразу — дайте стейкам отдохнуть пару минут, чтобы соки равномерно распределились и мясо осталось сочным.

С чем подать

Чтобы ужин получился полноценным, подайте стейк с картофельным пюре, овощами на гриле или грибами с луком. Из соусов подойдут барбекю, горчичный или сливочный.

Сочный стейк из свинины на сковороде легко станет вашим любимым домашним ужином — готовьте горячим, ешьте сразу и наслаждайтесь.

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