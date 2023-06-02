Стало известно, заменит ли искусственный интеллект проституток Daily Storm: искусственный интеллект не сможет заменить секс-работников

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Искусственный интеллект не сможет заменить секс-работников, сообщила порталу Daily Storm председатель российской ассоциации секс-работников и их сторонников «Серебряная роза» Ирина Маслова. По ее мнению, роботы никогда не заменят человеческое тело, «общение глаза в глаза и какие-то чувственные вещи».

Поэтому мы вряд ли доживем до того момента, когда роботы и искусственный интеллект полностью заменят проституцию, — считает Маслова.

Ранее президент компании Microsoft Брэд Смит заявил, что появление технологий искусственного интеллекта можно сравнить с изобретением печатного станка в XV веке. По его словам, ИИ — это фундаментальное открытие, которое позволит улучшить любую сферу деятельности человека. Несмотря на это, он призвал вовремя установить «тормозной механизм» в эту технологию, так как помимо пользы с помощью ИИ можно нести и вред.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова сообщила, что в ближайшие годы в России появится Цифровой кодекс — свод законов, норм и правил, регулирующих развитие искусственного интеллекта, в котором будет прописана и ответственность разработчиков ИИ.