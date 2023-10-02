Стало известно, зачем мужчинам нужно сдавать тест на беременность Малышева посоветовала мужчинам сдать тест на беременность для диагностики рака

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Тесты на беременность могут помочь мужчинам вовремя диагностировать рак яичек, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, положительный результат теста указывает на повышение уровня β-ХПЧ — уникального гормона, имеющегося в организме беременных женщин и мужчин с семиномой.

Врач-иммунолог Андрей Продеус объяснил, что аббревиатура β-ХПЧ расшифровывается как бета-субъединица хорионического гонадотропина человека. Норма этого гормона у женщин составляет от 0 до 5,3 мме/мл. У мужчин же норма должна быть не выше нуля. Диагностировать превышение уровня гормона можно с помощью теста на беременность. Положительный результат у мужчин свидетельствует о развитии семиномы — злокачественной опухоли. Своевременная диагностика этого заболевания позволяет значительно увеличить шансы на излечение.

При раннем выявлении этой опухоли шанс на излечение выше 95%. Это такая опухоль, которая очень хорошо лечится, — уточнил Продеус.

Елена Малышева уточнила, что онкомаркеры не всегда указывают на рак, однако пациентам нужно отнестись к положительным результатам тестов максимально ответственно. Она рекомендует мужчинам сдать дополнительный анализ крови, сделать УЗИ мошонки и брюшной полости, а также обратиться к урологу.

Ранее врачи рассказали о другом онкомаркере — раковом эмбриональном антигене (РЭА). Его превышение может указывать на развитие рака пищевода и ряда других онкологических заболеваний. Специалисты рекомендуют россиянам, сдавшим положительный анализ на РЭА, пройти колоноскопию и гастроскопию под седацией.