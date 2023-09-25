Назван неожиданный признак развития рака пищевода Малышева назвала повышение уровня РЭА в организме признаком рака пищевода

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Повышенный уровень онкомаркера РЭА (раковый эмбриональный антиген) может указывать на развитие рака пищевода и других онкологических заболеваний, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, при его повышении необходимо пройти ряд обследований, с помощью которых можно подтвердить или опровергнуть наличие опухолей в организме.

Врач-иммунолог Андрей Продеус объяснил, что РЭА — это специальный белок, который относится к числу онкомаркеров. Он активен на ранней стадии развития эмбриона и отвечает за формирование пищеварительной системы у ребенка. Пик его работы приходится на восьмую неделю беременности. После рождения человека РЭА перестает вырабатываться, так как необходимость в активном делении клеток отсутствует.

РЭА нужен в эмбриональном периоде, потому что клетки растут. Нужно быстро создать все органы. Во взрослом периоде его повышение говорит о том, что какие-то клетки начали расти неумеренно быстро. Обычно это раковые клетки, — уточнил Продеус.

В случае повышения РЭА пациенту необходимо пройти колоноскопию, а также гастроскопию под седацией. Седация необходима для обеспечения комфорта пациента, а также из-за важности тщательного обследования желудочно-кишечного тракта. Кроме того, врачи настоятельно рекомендуют сделать УЗИ брюшной полости и щитовидной железы, а также компьютерную томографию легких. Женщинам нужно сделать маммографию.

Елена Малышева ранее рассказала о важности анализа на кальцитонин. По ее словам, повышение уровня этого белка в организме может указывать на развитие рака щитовидной железы. Вероятность наличия опухолей в организме при повышении кальцитонина составляет 25%.