Малышева назвала неочевидный признак рака щитовидной железы Малышева связала повышение кальцитонина с развитием рака щитовидной железы

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Повышение уровня кальцитонина в организме может указывать на развитие рака щитовидной железы, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, уровень этого белка можно проверить, сдав соответствующий анализ. Его превышение также может указывать и на другие заболевания, в том числе на аутоиммунный тиреоидит или гиперпаратиреоз.

Врач-иммунолог Андрей Продеус объяснил, что кальцитонины — это белки, которые способствуют удержанию кальция в костях. Они создают преграду для выхода этого микроэлемента в кровеносное русло. Нормальными показателями кальцитонина у мужчин считаются от 0 до 14,3 пг/мл, у женщин — от 0 до 7,6 пг/мл. В случае превышения нормы вероятность развития рака щитовидной железы составляет 25%.

Высочайший риск, больше 90%, отмечается в том случае, если показатель кальцитонина больше 100 пг/мл. Показатель от 15 до 100 пг/мл — это показатель аутоимунного тиреоидита. Но все равно в 25% случаев [диагностируется] рак, — уточнил Продеус.

Медицинские специалисты подчеркивают, что в случае превышения нормального показателя кальцитонина пациенту необходимо пройти несколько обследований. В частности, врачи рекомендуют сделать УЗИ щитовидной железы, почек и поджелудочной железы. Не менее важное значение имеет и компьютерная томография легких. Эти обследования помогут исключить или подтвердить наличие онкологических заболеваний и своевременно начать лечение. По словам Продеуса, сдавать анализ на кальцитонин следует всем людям в возрасте старше 40 лет, а также лицам, чьи родственники страдали раком щитовидной железы.

Елена Малышева ранее рассказала об особенностях онкомаркера BRCA, или Breast Cancer Antigen. Его превышение указывает на рак молочной железы или яичников. В нормальном состоянии ген BRCA отвечает за «ремонт» поврежденных клеток.