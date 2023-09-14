Малышева назвала признак рака груди Малышева назвала мутацию гена BRCA признаком развития рака груди

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Онкомаркер BRCA (Breast Cancer Antigen) помогает специалистам выявить у пациента рак молочной железы или яичников, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, данный онкомаркер представляет собой мутировавший ген, в нормальном состоянии отвечающий за «ремонт» поврежденных клеток. Если эти гены не восстанавливаются должным образом, образуются опухоли.

Врач-иммунолог Андрей Продеус подчеркнул, что мутацию гена BRCA можно выявить путем анализа крови. Анализ на BRCA является одним из наиболее эффективных способов диагностики, его наличие практически в 100% случаев указывает на рак молочной железы или яичников, уточнил Продеус. Однако развитие заболевания можно предотвратить. В частности, врачи могут принять решение об удалении молочной железы.

Специалисты также рассказали о других способах профилактики рака груди, яичников и поджелудочной железы. Они советуют женщинам проходить ультразвуковое исследование молочной железы не менее одного раза в три месяца. Тревожным симптомом также может являться появление родинок, их необходимо показать врачу-дерматологу.

Малышева ранее рассказала, чем опасен новый штамм коронавируса, получивший название «пирола». По ее словам, данный вариант инфекции отличается наибольшей заразностью среди всех коронавирусов. Однако он не настолько летален, как другие штаммы.