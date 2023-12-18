Стало известно, в чем разница между пациентами из России и США Доктор Мясников: американцы в отличие от россиян не занимаются самолечением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американские пациенты в отличие от россиян не занимаются самолечением и выполняют все предписания лечащего врача, заявил несколько лет проживший в США доктор и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на канале «Россия 1». Он сравнил отношение американцев к здоровью с подходом автомеханика к машине.

Там пациент не думает. Пациент это делает. Он относится к своему здоровью как автомеханик к машине. В то же время пациенты из России задают много дополнительных вопросов о назначенных таблетках. Я говорю: «Одну таблетку три раза в день». «А какая это таблетка? А что мне от этого будет? А зачем мне надо три раза, доктор, а может быть, два», — заявил Мясников.

Он добавил, что из-за подобных размышлений люди в России могли самостоятельно прекратить принимать препараты. По мнению врача, это является самолечением.

Нутрициолог Дарья Русанова ранее посоветовала не готовить слишком много еды для новогоднего стола, чтобы избежать переедания. Специалист уточнила, что мозг посылает сигналы насыщения, но не все способны их распознать. Одним из таких знаков является изменение вкуса еды: до момента, когда человек наелся, он более яркий и насыщенный.