Стало известно, у кого возникает постковидный синдром

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков сообщил, что постковидный синдром может проявиться и у тех, кто перенёс болезнь легко или вовсе без симптомов. Об этом он рассказал РИА Новости.

Основные проблемы после болезни связаны с лёгкими, это одышка и невосстанавливающееся насыщение кислородом — оно возникает почти у 70% пациентов. Длится же постковидный синдром до четырёх с половиной месяцев с появления симптомов инфекции.

Далее идёт астеновегетативный синдром, нервное расстройство, которое включает повышенную утомляемость, раздражительность, снижение концентрации внимания и, как следствие, снижение качества жизни в целом. Различные функционально-неврологические нарушения встречаются у 50–60% пациентов с постковидным синдромом, — описал Поздняков другие долгосрочные симптомы.

Помимо этого, у пациентов выявляют стойкие неврологические нарушения, повреждение сердечной оболочки или миокарда, поражение сосудов и желудочно-кишечные нарушения. При этом то, как протекала болезнь, не влияет напрямую на тяжесть постковидного синдрома.

Одной из причин его развития является иммунитет. Если иммунный ответ слабый, человек легче перенесёт заражение, но вирус будет дольше находиться в организме и поражать органы.

Ранее сроки появления постковидного синдрома назвала заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.