Названы сроки развития постковидного синдрома

Сроки появления постковидного синдрома назвала в интервью РИА Новости заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.
По данным систематического обзора, постковидный синдром может
Наиболее часто симптомы постковидного синдрома отмечаются спустя четыре недели, — сказала Плоскирева.
При этом у пациентов, перенёсших заболевание бессимптомно, постковиднй синдром может проявиться через месяц.
Ранее эпидемиолог сообщил, что женщины чаще страдают постковидным синдромом.