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Названы сроки развития постковидного синдрома

03:34, 09 августа 2021
Названы сроки развития постковидного синдрома Фото: pixabay.com
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Сроки появления постковидного синдрома назвала в интервью РИА Новости заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

По данным систематического обзора, постковидный синдром может развиваться в сроки от трёх до 24 недель после острой фазы или выписки из лечебного учреждения.

Наиболее часто симптомы постковидного синдрома отмечаются спустя четыре недели, — сказала Плоскирева.

При этом у пациентов, перенёсших заболевание бессимптомно, постковиднй синдром может проявиться через месяц.

Ранее эпидемиолог сообщил, что женщины чаще страдают постковидным синдромом.

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