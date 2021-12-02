Стало известно, сколько россиян готовы пересесть на электромобили в будущем

92% опрошенных россиян заявили о готовности когда-либо пересесть на электрокары. При этом положительно такие автомобили оценивают 46% респондентов, а 19% в них «не верят», сообщила «Газета.Ru», ссылаясь на опрос «Авто.ру».

Пока сложно представить резкий переход на электромобили, однако популярность этого вида транспорта стабильно растёт. Несмотря на то что официально продающихся моделей на отечественном рынке не так много, к началу этого года «электрический» автопарк вырос в 2,5 раза (до 10 тысяч единиц) по сравнению с началом 2019 года и в 1,5 раза относительно 2020 года. От пользования электрокарами сейчас многих отталкивает низкая автономность машин, плохо развитая инфраструктура зарядных станций и высокие цены, — рассказали авторы исследования.

Также сообщается, что самый популярный электромобиль в России — Nissan Leaf, официально в стране не продающийся: он занял более 70% рынка. За ним следуют Audi e-tron и Porsche Taycan, появившиеся в России в 2020 году. Их доля составляет около 10%.

Ранее аналитик «ВТБ Капитал» Владимир Беспалов объяснил, что, помимо отсутствия инфраструктуры, невостребованность электрокаров в России вызвана большими расстояниями. Он заявил, что помочь перейти на электромобили способны льготы на импортные машины.