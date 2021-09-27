Стало известно, почему электрокары не востребованы в России

Аналитик «ВТБ Капитал» Владимир Беспалов объяснил, что невостребованность электрокаров в России вызвана большими расстояниями и отсутствием инфраструктуры. Также сказываются погодные условия. Об этом он рассказал Lenta.ru, комментируя концепцию правительства по развитию электрического автомобильного транспорта.

Огромные расстояния, температуры, плюс бензин у нас намного дешевле. Есть много факторов, которые не способствуют тому, чтобы люди активно переходили [на электромобили]. И ещё более существенный момент — полное отсутствие инфраструктуры, — сказал Беспалов.

Он добавил, что помочь перейти на электромобили способны льготы на импортные машины. Их появление в России подтолкнёт развитие инфраструктуры, для которой поначалу понадобится финансирование государства.

Запрещать же автомобили с двигателями внутреннего сгорания, как предполагается в странах ЕС, в России вряд ли получится.

Есть тонкая грань — если очень жёстко пойти по пути регулирования, это может ударить по малому, среднему бизнесу, которому придётся обновлять свои автопарки, а для многих категорий граждан это сделает автомобили недоступными, — заявил аналитик.

Ранее правительство России приняло концепцию, направленную на развитие в стране электромобилей и рассчитанную на ближайшие 10 лет. Ключевыми задачами в этой сфере должны стать стимулирование спроса на электромобили через льготное кредитование, разработка комплексных городских программ и инфраструктуры зарядных станций.