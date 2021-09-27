Стало известно, почему электрокары не востребованы в России
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
10:31, 28 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Аналитик «ВТБ Капитал» Владимир Беспалов объяснил, что невостребованность электрокаров в России вызвана большими расстояниями и отсутствием инфраструктуры. Также сказываются погодные условия. Об этом он рассказал Lenta.ru, комментируя концепцию правительства по развитию электрического автомобильного транспорта.
Огромные расстояния, температуры, плюс бензин у нас намного дешевле. Есть много факторов, которые не способствуют тому, чтобы люди активно переходили [на электромобили]. И ещё более существенный момент — полное отсутствие инфраструктуры, — сказал Беспалов.
Он добавил, что помочь перейти на электромобили способны льготы на импортные машины. Их появление в России подтолкнёт развитие инфраструктуры, для которой поначалу понадобится финансирование государства.
Запрещать же автомобили с двигателями внутреннего сгорания, как предполагается в странах ЕС, в России вряд ли получится.
Есть тонкая грань — если очень жёстко пойти по пути регулирования, это может ударить по малому, среднему бизнесу, которому придётся обновлять свои автопарки, а для многих категорий граждан это сделает автомобили недоступными, — заявил аналитик.
Ранее правительство России приняло концепцию, направленную на развитие в стране электромобилей и рассчитанную на ближайшие 10 лет. Ключевыми задачами в этой сфере должны стать стимулирование спроса на электромобили через льготное кредитование, разработка комплексных городских программ и инфраструктуры зарядных станций.