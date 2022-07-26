Стало известно о возможном росте численности россиян до конца XXI века В ВШЭ спрогнозировали рост численности населения России до 216 млн человек до конца XXI века

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Демографы из Высшей школы экономики представили 30 возможных вариантов изменения численности населения России до конца XXI века. Долгосрочные прогнозы предполагают «широкую вилку» — от 67,4 млн до 216,7 млн человек. Девять сценариев указывают на рост численности населения, шестнадцать — на снижение, пять — на то, что количество россиян будет примерно таким же, что и сейчас, сообщает РБК.

Результаты долгосрочного прогнозирования показывают широкую вилку возможных значений численности российского населения, которые варьируются от 67,4 млн до 216,7 млн человек. Нижний экстремум представляет собой вариант с низкими вариантами рождаемости, смертности и нулевой миграцией, верхний экстремум — сочетание высоких сценариев всех трех составляющих, — отмечают специалисты.

По мнению экспертов, этот прогноз намного более оптимистичен, нежели тот, который сделала ООН в 2019 году до распространения коронавируса в мире. Тогда специалисты с уверенностью отмечали, что к 2100 году численность россиян может сократиться на 20 млн человек.

Ранее демограф Алексей Ракша заявил, что для перекрытия естественной убыли населения в России необходимо, чтобы каждый год рождалось 1,8 млн детей, чего пока достичь невозможно. Он добавил, что к этой цифре можно было бы приблизиться, если бы на второго ребенка власти давали 1 млн рублей, на третьего — 1,5 млн рублей.