Стало известно о состоянии раненной в химкинской школе девочки Омбудсмен Мишонова сообщила, что раненную в химкинской школе девочку перевели в обычную палату

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Состояние здоровья 11-летней девочки, которую ножом ранила одноклассница в химкинской школе, улучшается, сообщила в Telegram-канале детский омбудсмен в Московской области Ксения Мишонова. По ее словам, школьницу перевели в обычную палату, у нее уже появился аппетит, а раны заживают.

Она уже в простой палате отделения хирургии. С мамой мы на связи. Девочка намного бодрее себя чувствует. Есть аппетит. Раны потихоньку заживают, — написала Мишонова.

Омбудсмен добавила, что девочка самостоятельно встает и может есть, однако переживает из-за ран на лице.

В результате нападения в школьном туалете девочка получила 26 ножевых порезов на лице, на теле — еще около 20 глубоких ран. По данным СМИ, после случившегося нападавшая зашла в кабинет в крови, с ножом в руке и спокойно сказала: «Я ее убила». Следственный комитет возбудил два уголовных дела.

Юрист Людмила Александрова в разговоре с NEWS.ru предположила, что напавшую девочку поставят на профилактический учет в ПДН, а родителей привлекут к административной ответственности. Отец устроившей поножовщину девочки заявил, что готов выплачивать компенсацию и нести расходы по реабилитации пострадавшей школьницы.

Между тем мать напавшей пятиклассницы потребовала у журналистов 15 млн рублей за комментарии и дополнительную информацию о ситуации. Женщина уточнила, что хочет потратить собранную сумму на лечение девочки, на которую напала ее дочь.