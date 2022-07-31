Стало известно о состоянии госпитализированного Чубайса ТАСС: cостояние Чубайса в ходе лечения синдрома Гийена — Барре улучшилось

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Чубайс

Состояние экс-главы компании «Роснано» Анатолия Чубайса в ходе лечения синдрома Гийена — Барре улучшилось, сообщает ТАСС. Ранее стало известно о госпитализации предпринимателя в одну из европейских клиник. Чубайс оценил свое состояние как стабильное, средней степени тяжести.

Анатолий Борисович оказался в больнице после проявления симптомов синдрома Гийена — Барре. Сейчас его состояние стало лучше, — высказался источник агентства.

31 июля журналистка Ксения Собчак сообщила, что Чубайс попал в реанимацию с предварительным диагнозом «синдром Гийена — Барре». Отмечалось, что комнату, где находился предприниматель, когда почувствовал себя плохо, обследовали специалисты в костюмах химзащиты.

Синдром Гийена — Барре — это быстроразвивающаяся мышечная слабость, которая может быть вызвана повреждением иммунной и периферической нервной системы. Чаще всего заболевание диагностируется у пожилых людей, в особенности у мужчин.