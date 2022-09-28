Стало известно о возможности мобилизации людей с родственниками в ВСУ «Объясняем.рф»: мужчины с родственниками в рядах ВСУ подлежат мобилизации

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Повестка в военкомат

Граждане, у которых есть родственники в рядах Вооруженных сил Украины, не получат отсрочку от частичной мобилизации, сообщается на правительственном портале «Объясняем.рф». Отсрочка также не будет выдаваться и при наличии родственников за рубежом.

Наличие родственников за границей, в том числе и военнослужащих, не является основанием для отсрочки от мобилизации, — ответили на вопрос на портале.

До этого стало известно, что россияне с двойным гражданством, так же как и остальные граждане РФ, подпадают под частичную мобилизацию. Также отмечалось, что правила пересечения границ для них такие же, как для остальных граждан страны.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил запретить выезд за пределы РФ россиянам, которые находятся в призывном возрасте. По словам политика, покидать пределы страны следует разрешить по медицинским показаниям, а также тем, кто не годен к прохождению военной службы. В ответ на это сенатор Андрей Клишас предложил вместо нагнетания ситуации уделить внимание нарушениям, допущенным в ходе частичной мобилизации.