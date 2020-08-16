Стало известно необычное последствие пандемии COVID-19

Пластическая хирургия переживает настоящий бум на фоне пандемии COVID-19.
Согласно данным The New York Times, распространение коронавируса
По словам пластического хирурга из Атланты Дайаны Александер, у неё никогда не было такого количества операций по подтяжке лица за одно лето, как в 2020 году. Врач отметила, что с 18 мая и до конца июля провела 251 процедуру. При этом большинство клиентов приходят к ней со словами «Я созванивалась через Zoom, и, не знаю, что случилось, но я выгляжу ужасно».
Примечательно, что пластическая хирургия в США — удовольствие достаточно дорогое. Так, стоимость различных процедур колеблется в промежутке от $3,3 тысячи до $25 тысяч. Нередко операции не покрываются страховкой.
Ранее NEWS.ru писал, что Конни Калп из Огайо, бывшая первой американкой, перенёсшей операцию по пересадке лица, умерла на 58-м году жизни.
Смерть Калп без указания причины подтвердили в клинике Кливленда, где женщине сделали историческую операцию в 2008 году. Доктор Франк Папай, председатель Института дерматологии и пластической хирургии клиники, напомнил, что Калп прожила дольше всех пациентов, прошедших через такое хирургическое вмешательство.
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