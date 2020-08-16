Стало известно необычное последствие пандемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/9c330ad6-dfba-11ea-b985-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Пластическая хирургия переживает настоящий бум на фоне пандемии COVID-19.

Согласно данным The New York Times, распространение коронавируса привело к многократному росту числа звонков по видеосвязи с помощью различных сервисов. Тем не менее не все люди довольны тем, как выглядят в кадре. По этой причине они всё чаще прибегают к услугам пластических хирургов.

По словам пластического хирурга из Атланты Дайаны Александер, у неё никогда не было такого количества операций по подтяжке лица за одно лето, как в 2020 году. Врач отметила, что с 18 мая и до конца июля провела 251 процедуру. При этом большинство клиентов приходят к ней со словами «Я созванивалась через Zoom, и, не знаю, что случилось, но я выгляжу ужасно».

Примечательно, что пластическая хирургия в США — удовольствие достаточно дорогое. Так, стоимость различных процедур колеблется в промежутке от $3,3 тысячи до $25 тысяч. Нередко операции не покрываются страховкой.

Ранее NEWS.ru писал, что Конни Калп из Огайо, бывшая первой американкой, перенёсшей операцию по пересадке лица, умерла на 58-м году жизни.

Смерть Калп без указания причины подтвердили в клинике Кливленда, где женщине сделали историческую операцию в 2008 году. Доктор Франк Папай, председатель Института дерматологии и пластической хирургии клиники, напомнил, что Калп прожила дольше всех пациентов, прошедших через такое хирургическое вмешательство.