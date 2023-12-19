Стало известно, кто унаследует имущество Пухляша из Little Big KP.RU: имущество танцора Красилова может перейти по наследству его матери

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Красилов

Квартира умершего танцора Дмитрия Красилова может перейти по наследству его матери, сообщает KP.RU. По данным источников издания, квартира в новом доме в московском районе Чертаново Южное была куплена на деньги, заработанные благодаря участию в различных съемках. Отмечается, что Красилов не стал брать ипотечный кредит на покупку недвижимости.

Участники проектов, в которых снимался Красилов, рассказали, что он не страдал от нехватки работы. По их словам, два года назад танцор приобрел двухкомнатную квартиру на деньги, полученные со съемок в кино и рекламных роликах. Знакомые артиста отмечают, что он желал завести большую семью. Помимо недвижимости, танцор также потратил заработанные деньги на подарок для матери. Он купил ей китайский внедорожник Haval F7x Tech Plus. Отмечается, что с матерью у Красилова были доверительные отношения, он праздновал с ней день рождения на Мальдивах.

Как сообщалось ранее, в квартире скончавшегося артиста проводятся следственные действия. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов исключают криминальную версию смерти танцора. Предполагается, что он скончался от сердечного приступа. Однако эксперты обследуют квартиру шоумена и опрашивают его соседей.