Стало известно, кто устраивает драки и поджоги на протестах во Франции Европеист Федоров: драки на протестах во Франции провоцирует «Черный блок», а не профсоюзы

Фото: IMAGO/Mylene Deroche/Global Look Press

Протесты во Франции

Провоцируют драки с полицией и устраивают поджоги на протестах во Франции не профсоюзы, а радикалы, в том числе из «печально известного» «Черного блока», рассказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. Как объяснил эксперт, анархисты пользуется тем, что силовики опасаются применять все средства во избежание гибели манифестантов.

Драками и поджогами занимаются не профсоюзы, а радикалы: они смешиваются с толпой протестующих, в том числе печально известный «Черный блок» — молодежь, анархисты и другие борцы с капитализмом и мигрантами. Они бьют витрины, любят ломать банкоматы, остановки, рекламные щиты, кидаются камнями. Они знают, что полиция боится применять все средства — не дай бог убьют, это станет трагедией. Хотя она тоже не церемонится: дубинки, водометы, слезоточивый газ, резиновые пули, — подчеркнул Федоров.

По его словам, историки давно называют Францию социальной лабораторией Европы с вечными дебатами, забастовками и манифестациями.

Политическая культура такая во Франции, люди темпераментные. Плюс конфронтация профсоюзов и предпринимателей. Хотя процент рабочих синдикализированных во Франции около 8%. Это ничто, в Германии или Швеции под 60%. Такая культура отношений рабочих и бизнеса. Это одна из причин сложной социально-политической обстановки во Франции, — заявил Федоров.

Собеседник добавил, что за протестами против пенсионной реформы в Пятой республике стоят «Всеобщая конфедерация труда» (ВКТ), некогда связанная с коммунистами, и самый многочисленный профсоюз страны — «Французская демократическая конфедерация труда» (ФДКТ).

Протесты возглавляет ВКТ — экс-коммунистический профсоюз. Они такие более радикальные, настроены на борьбу. Есть еще другие профсоюзы — ФДКТ, первый по численности в стране, но они более реформистски настроены, могут с правительством договориться, — подытожил Федоров.

В минувшую субботу, 11 марта, во Франции прошла седьмая общенациональная забастовка против пенсионной реформы. В МВД республики сообщили, что в демонстрациях по всей Франции участвовали порядка 368 тысяч человек. В Париже в ходе митинга против повышения пенсионного возраста полиция задержала как минимум 32 человека. Задержания происходили по разным причинам, в том числе за ношение оружия и применение насилия.