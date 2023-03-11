На акции против пенсионной реформы в Париже задержали более 30 человек

Фото: Chen Yichen/imago stock/Global Look Press

France

В Париже в ходе митинга против повышения пенсионного возраста полиция задержала 32 человека. Об этом сообщает BFM со ссылкой на информацию правоохранительного ведомства. Отмечается, что задержания происходили по разным причинам, в том числе за ношение оружия и применение насилия.

В МВД республики сообщили, что в демонстрациях по всей Франции участвовали порядка 368 тысяч человек. В Париже на улицу вышли 48 тысяч человек. При этом полиция отметила, что во всех городах, где проходили акции, число митингующих снизилось по сравнению с предыдущими аналогичными мероприятиями. Представители профсоюзов в свою очередь заявили об увеличении количества протестующих.

Пенсионная реформа является одним из основных детищ президента Франции Эммануэля Макрона. Впервые он пытался провести ее еще в 2019 году, но тогда этому помешали протесты «желтых жилетов» и начавшаяся пандемия. После переизбрания, в апреле 2022 года Макрон снова поднял данный вопрос. 11 января текущего года основные положения реформы представила премьер-министр Элизабет Борн.

Реформа предполагает постепенное повышение возраста выхода на пенсию к 2030 году с 62 до 64 лет. Повышение коснется всех французов, родившихся начиная с сентября 1961 года.

С момента сообщения о запуске пенсионной реформы Франция пережила несколько волн забастовок, которые организовывали профсоюзы. При этом 9 марта французский сенат, несмотря на протесты, одобрил статью о повышении пенсионного возраста.

Ранее стало известно, что рейтинг одобрения президента Франции Эммануэля Макрона достиг рекордно низкого показателя за последние три года. По последним опросам, доля французов, одобряющих действия главы государства, упала до 32%. Главным поводом для недовольства в стране послужила проводимая Макроном пенсионная реформа.