Военный эксперт рассказал, какое оружие США направят Украине Военэксперт Дандыкин: США будут поставлять Киеву БМП, БТР и боеприпасы к HIMARS

Фото: Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

Самоходная артиллерийская установка M109 Paladin

Вашингтон в ближайшей перспективе будет поставлять Киеву боеприпасы к артсистемам HIMARS и Paladin, а также БМП и БТР, заявил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. При этом, по его словам, пока Пентагон повременит с поставками танков Abrams.

Прежде всего США отправит боеприпасы к HIMARS и Paladin, там один и тот же калибр — 155 мм. Наверняка дополнительно поставят БМП «Брэдли» и БТР «Страйкер». Я думаю, пока они не будут поставлять Abrams, пока не вошли в дело танки Leopard, потому что после того, что случилось с Patriot, это маловероятно, так как для США это престиж, — говорит Дандыкин.

Также, по мнению эксперта, США продолжат поставки БПЛА и планирующих бомб.

США могут предоставить планирующие бомбы, дроны-камикадзе, Javelin, которых не хватает. Накачка Украины оружием происходит так же, как наркоману нужно все больше доз, — заявил военный.

Ранее военный аналитик Дмитрий Корнев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский устроит «отчетный концерт» в зоне СВО для стран Запада, чтобы доказать им, что оружие и военная техника поставлялись не просто так. Сейчас он ездит по странам Европы и побывал на саммите G7 в Японии, чтобы договориться с союзниками о военной поддержке.