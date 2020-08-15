Стало известно, какие регионы первыми получат вакцину от COVID-19

https://static.news.ru/photo/a77f3e4a-de94-11ea-88a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Регионы с неблагополучной эпидситуацией первыми получат вакцину от коронавируса. Население там будут прививать в приоритетном порядке.

Пока дальнейший порядок распределения вакцины уточняется, но известно, что в первую очередь привиты будут люди старшего поколения.

При этом, разумеется, учитываются противопоказания к вакцинации — на данный момент не старше 60 лет и с осторожностью при определённом перечне хронических заболеваний, — цитирует советника министра здравоохранения, вице-председателя Механизма ВОЗ по фальсифицированным и недоброкачественным лекарствам Сергея Глаголева KP.RU.

При вакцинации помимо вспышки в регионах будут учитываться риски контакта человека с коронавирусными больными на рабочем месте — это врачи, педагоги, продавцы и другие. Тем, кто уже перенёс болезнь, ставить прививку не будут.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сведения о доклинических и клинических исследованиях новой российской вакцины от коронавируса планируется представить в ближайшие дни, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его словам, критика препарата во многом связана с тем, «что нужно больше данных».